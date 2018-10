Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnete im Jahr 2017 deutschlandweit über 70 000 Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte. Polizisten müssen sich viel gefallen lassen, und manchmal bleibt es nicht bei Worten. Der Einsatz der Bodycam dient aber nicht nur der Beweissicherung, sondern hilft auch, Situationen von vornherein zu entschärfen. So mancher Radaubruder wird nach Einschalten der Kamera plötzlich höflicher. Die Körperkamera zeichnet nicht nur das Gegenüber auf, sondern dokumentiert auch mögliches Fehlverhalten der Polizisten.



Rheinland-Pfalz setzt auf die Bodycam und setzt die Mini-Kamera durchgehend im Streifendienst ein. Die Bodycam ist an der Uniform befestigt, zusätzlich weist ein Schriftzug auf die Videoaufzeichnung hin. Die "ZDF.reportage" begleitet Mainzer Polizeibeamte bei ihrem abendlichen Einsatz im Kneipenviertel. Wie ändert sich das Verhalten der Kontrollierten gegenüber der Polizei? Ist die Bodycam ein geeignetes Mittel, um Gewalt gegen Polizisten zu verhindern?



Die "ZDF.reportage" "auf Streife" in München und Mainz.