Das Christkind kommt per Post

Warum auch von Laden zu Laden hetzen, das Internet bietet doch einfach alles: von den sprichwörtlichen Socken bis zum komplett geschmückten Weihnachtsbaum. Den "All-inclusive-Baum" verkauft Familie Kracht aus dem Sauerland. Verpackt im Karton mit Kugeln, Schleifen und Lichterkette, geliefert per Kurierdienst. Für die Zusteller ist so ein Paket extrem unpraktisch: groß und sperrig.



Die Arbeit als Kurierfahrer ist schon in normalen Zeiten ein Knochenjob – aber die Paketflut an Weihnachten bringt die Zusteller an ihre körperlichen Grenzen. Bis zu 200 Pakete liefert ein Fahrer an einem Tag bis vor die Haustür. Treppe hoch, Treppe runter, rein ins Auto, raus aus dem Auto. Und manchmal vergebens - keiner zu Hause. Zum Schleppen kommt noch der Stress mit dem Parken.



Auch für den größten Online-Versandhändler Amazon ist Weihnachten die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Im Logistikzentrum Brieselang bei Berlin werden in der Adventszeit rund 100 000 Pakete verladen - pro Tag! In endlosen Regalreihen sind die Produkte aufgereiht, die "Picker" sammeln die Ware ein und legen dabei bis zu 15 Kilometer am Tag zurück. Finden, einscannen, ab aufs Förderband zu den Packern. Über 650 feste Mitarbeiter und Hunderte Saisonarbeitskräfte sorgen dafür, dass die Geschenke rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegen.



Denn das Fest der Feste ist ein Termingeschäft: Bei der Feldpost in Darmstadt ist der "Einsendeschluss" schon am 1. Advent. Sonst kommen die Geschenke für die Soldaten im Auslandseinsatz nicht rechtzeitig an. In 31 Einsatzgebieten warten deutsche Soldaten auf Post aus der Heimat. Und so duftet es im Depot wie in einer Parfümerie, denn die Liebsten zu Hause verpacken die Geschenke nicht nur liebevoll, die Briefe tragen oft auch den vertrauten Duft zum Partner in der Ferne.



Die "ZDF.reportage" begibt sich mitten in den Weihnachtsrummel zu den Logistikern des Versandhandels und begleitet die Menschen, die dafür sorgen, dass die Päckchen-Flut auch ankommt: die vielen Helfer des Christkindes.