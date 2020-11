Das Leben ist ein Kiosk

Der Kiosk ist mehr als ein kleiner Verkaufsladen für Zeitungen und Zigaretten. Hier kauft ein, wer im Supermarkt was vergessen hat, oder Lust auf ein Schwätzchen hat. Denn hier gibt's die Neuigkeiten nicht nur aus der Zeitung sondern auch den Tratsch der Nachbarschaft.



Der Kiosk ist vor allem Treffpunkt, um anderen Menschen zu begegnen und um zu reden. Viele Kioskbetreiber fördern das Mitteilungsbedürfnis ihrer Kundschaft durch Stehtische im Verkaufsraum oder Bänke vor dem Laden. Denn wer länger bleibt, konsumiert auch mehr. Und so sind diese Kioske für viele Menschen zu einem Wohnzimmer und Kneipenersatz geworden. Rund 23 000 gibt es von ihnen - deutschlandweit.



Wir sind mit unseren Kameras regelmäßig in Kiosken in ganz Deutschland zu Gast und hören den Menschen bei ihren Diskussionen einfach nur zu. So erfahren wir, was die Menschen wirklich über die Themen denken, über die in den Medien berichtet wird, aber auch über die, die dort weniger vorkommen.



Eine besondere Rolle nehmen die Kioskbetreiber ein. Sie sind oft Seelsorger und Sozialarbeiter in einem und meistens die Ruhe selbst. Durch ihre lange Berufserfahrung verfügen sie über jede Menge Menschenkenntnis. Sie wissen genau, wer wie tickt und wie seine Aussagen zu bewerten sind. Die Reportage vor Ort, "bei die Leut".