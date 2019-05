Die "ZDF.reportage" begleitet Bereitschaftspolizisten in Baden-Württemberg und Sachsen.



Die Arbeit der Beamten ist vielfältig und nicht immer ungefährlich. So steht an einem Tag die Kundgebung einer Rechtsaußen-Partei an, die von den Bereitschaftspolizisten vor Gegendemonstranten beschützt werden soll. Fußballspiele sind ein anderes wiederkehrendes Ereignis. Die Beamten müssen hier versuchen, die Fangruppen voneinander zu trennen. Hier wie da werden sie oft zu "Ersatzgegnern" und müssen jederzeit mit Konfrontationen rechnen.



Die "ZDF.reportage" hinterfragt, wie sich die Beamten tagtäglich motivieren, was sie wirklich ärgert und wie sie mit Kritik und Attacken umgehen. Die Reportage zeigt auf, welcher Aufwand wöchentlich für die Durchsetzung von Grundrechten betrieben wird und welche Kosten entstehen. Und was dieser Auftrag für die oft jungen Polizistinnen und Polizisten bedeutet.