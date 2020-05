Wegen Corona geschlossen

Damit das Leben weitergehen kann, sind Menschen wie Robert Vietze "systemrelevant". Der Familienvater ist Müllwerker in Potsdam. Und Abfall fällt selbstverständlich auch in der Krise an, Entsorgung und Hygiene sind sogar wichtiger denn je. Noch bevor sein Arbeitstag beginnt, bringt der 33-Jährige die vierjährige Tochter mit dem Fahrrad in die Kita zur Notbetreuung, denn auch seine Frau hilft mit, dass Deutschland weiterläuft. Sie arbeitet im Krankenhaus und hat Frühschicht. Dann geht es für Vietze weiter zum Betriebshof. Um sieben Uhr ist für ihn als Fahrer und sein Team Schichtbeginn. Homeoffice – für ihn unmöglich! Er muss raus und für Sauberkeit sorgen.



Pneumologe Dr. Andrés de Roux führt seinen Kampf gegen das Corona-Virus von seiner Praxis in Berlin Charlottenburg aus. Seine Patienten leiden oft an chronischen Erkrankungen der Lunge und gelten somit als besonders gefährdet. De Roux hält sich strikt an die Vorgaben des RKI. Seine Sprechstunde darf man nur nach Anklopfen betreten, denn er hat gegenwärtig täglich Corona-Tests durchzuführen. Durch ein ausgeklügeltes System kann er die Verdachtsfälle von den normalen Patienten trennen. De Roux Mitarbeiter arbeiten nur noch mit Mundschutz und Handschuhen – trotzdem nimmt sie das Arbeiten unter Krisenbedingungen mit. Sein Team am Laufen zu halten, und ihm Ängste zu nehmen, ist nun für den Arzt zu einer zusätzlichen Aufgabe geworden. Doch das entmutigt ihn nicht. Er will die Fahne hochhalten, so lange es geht.



Die "ZDF.reportage" ist unterwegs in der Republik, begleitet Menschen, die - trotz gesundheitlicher Gefahren – weiter für andere da sind.