In Deutschland wird so viel vererbt wie noch nie. Nach neuesten Studien bis zu 400 Milliarden Euro jährlich. Bei einem Viertel der Erbfälle existiert weder ein gültiges Testament noch ein direkter Erbe. Dann muss der Profi ran.



So klingelte Erbenermittler Holger Siebert auch eines Tages an der Tür von Peter L. Der Fachanwalt hat ihn als Alleinerbe seiner Westberliner Großtante aufgespürt. Er erbt ein Vermögen. Doch dann taucht plötzlich Dorota K. auf. Sie kümmerte sich zu Lebzeiten um die Verstorbene. Auch sie will Erbin sein, doch das angeblich handschriftliche Testament ist nicht mehr auffindbar. Weil die Pflegerin keine weiteren Beweise vorlegen kann, spricht das Gericht Peter L. das Erbe zu. Die junge Frau geht nicht nur leer aus, sondern muss auch die Gerichtskosten übernehmen: "Das Schlimmste ist", sagt Dorota K., "dass das Geld jetzt dort ist, wo es nie hin sollte." Nämlich bei der unbekannten Verwandtschaft der Verstorbenen.



Streitfälle wie diese erlebt Siebert als Fachanwalt für Erbrecht oft: Ungenaue, gar ungeregelte Verhältnisse können Anlass für erbitterte Auseinandersetzungen werden. In jedem vierten Erbfall bricht in Familien der Streit um Geld und Gerechtigkeit derart offen aus, dass dieser nicht mehr außergerichtlich gelöst werden kann: "Beim Erben geht es nicht in erster Linie ums Geld", erklärt Siebert, "sondern um all die Dinge, die zuvor in der Familie schiefgelaufen sind und die jetzt mit dem Erbe ausgeglichen werden sollen".



Auch Junggeselle Andreas S. kämpft momentan vor Gericht um sein Erbe. Seit Jahrzehnten lebt er im Haus seiner Familie im Berliner Umland. Er pflegte Mutter und Stiefvater bis zu deren Tod. Laut Testament sollen Andreas und seine Schwester das bescheidene Barvermögen samt Haus erben. Doch plötzlich tauchen die Söhne des Stiefvaters aus erster Ehe auf und melden Ansprüche an. Einen Vermittlungsversuch lehnen sie ab und klagen. Die Kosten für das Verfahren fressen mittlerweile das kleine Erbe auf. Nun ist nicht einmal mehr sicher, ob Andreas in seinem Zuhause bleiben kann.