Die Hochwasser-Katastrophe – Gemeinsam gegen die Flut

Aber allein im besonders schwer betroffenen Kreis Ahrweiler geht die Polizei von 18 Toten aus. Aus dem Kreis Euskirchen im ebenfalls betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden 15 Tote gemeldet.



Weitere Tote gibt es in Rheinbach, Köln, Solingen und im Kreis Unna - Menschen, die von den Fluten weggerissen wurden oder in ihren gefluteten Kellern starben.

In vielen Gebieten ist noch Chaos. Die Feuerwehr, das THW und die Bundeswehr unterstützen in den betroffenen Regionen so gut es geht.



Die nachbarschaftliche Hilfe ist groß. Deutschland steht gemeinsam gegen die Flut.



Autor Gert Anhalt blickt auf die Katastrophenregionen.