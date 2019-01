34 Häfen - 11 Schiffe - und eine Küstenstrecke von rund 2500 Kilometern: vernetzt wie ein Busfahrplan legt die Flotte einmal täglich an einem der Häfen an und ab. Von Bergen aus geht’s immer Richtung Norden, den Golfstrom entlang. Als „Reichsstraße Nr. 1“ wurde die Route früher bezeichnet, denn lange Zeit war die Strecke für viele der Hafenstädtchen entlang der Westküste nicht nur die schnellste, sondern oft auch die einzige Verkehrsanbindung an den Rest des Königreichs Norwegen.