Das Virus ist nicht mehr nur Redethema – es beginnt, unser Leben tatsächlich zu beeinflussen. Ob Börsenabsturz, Schulschließung, Veranstaltungsabsagen, Homeoffice oder Hamsterkäufe. Irgendwie ist mittlerweile jeder direkt oder indirekt betroffen, ganz egal ob er erkrankt ist oder nicht.



Die "ZDF.reportage" zeigt, wie sich Deutschland gegen ein Virus stemmt, das den Alltag zu dominieren droht.



In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der nachgewiesenen Fälle besonders groß. Was passiert an Orten, an denen zwangsläufig viele Menschen zusammenkommen? Am Kölner Hauptbahnhof etwa, wo sich besonders am Wochenende Pendler und Reisende drängeln? Oder auf Wochenmärkten, auf denen man normalerweise dicht an dicht in der Schlange vor dem Gemüsehändler steht? Händler, Wirte und Veranstaltungsorganisatoren sind dieser Tage nicht zu beneiden. Wie sieht es in den Kneipen aus? Ist dort noch Stimmung angesagt, oder ist auch hier die Angst größer?



Gleichzeitig ist im ganzen Land viel Einfallsreichtum gefragt, um den Alltag mit dem Virus zu bewältigen. Lieferdienste für Lebensmittel boomen derzeit, und Nachbarschaftshilfe wird neuerdings großgeschrieben. Ein Busunternehmen nimmt die Regel "ein Meter Abstand" sehr ernst und lässt zwischen den Reisenden jeweils eine Reihe frei. Und der berühmte Pianist Igor Levit spielt Beethoven als Livestream für Daheimgebliebene. Seine Ansage "Wir sind alle zum Zuhausesein gezwungen. Das ist auch richtig so. Aber irgendwas muss man tun", könnte das Motto der nächsten Wochen werden.