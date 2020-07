Ein Sommer, wie er früher einmal war

Die Reportage-Kameras vom Fernsehen waren immer mittendrin. In den Sechzigern reist man bescheiden. Mit dem Fahrrad, der Bahn oder dem geliebten Käfer machen sich die Deutschen im eigenen Land auf den Weg: an die Nord- und Ostsee, in den Schwarzwald und in die bayerischen Berge. Oft nur für eine Woche oder kürzer.



Das Geld saß schließlich nicht allzu locker damals – oft war nicht mehr drin als ein Ausflug übers Wochenende. "Aber die Menschen waren auch nicht so anspruchsvoll, mit dem Einfachen zufrieden", weiß Erich Frosch. Er absolvierte damals eine Lehre zum Kellner in Rüdesheim. Frosch hat sie erlebt, die Kegelklubs und Herrenrunden. Geselliges Trinken war akzeptiert, die fröhlichen Zecher trugen ihren Teil zum weltweiten Ruf der Stadt Rüdesheim bei.



Aber die Drosselgasse hat über die Jahre eine regelrechte Metamorphose durchlaufen: erst Magnet für feierfreudige Ruhrgebietler, später Modeziel bei Amerikanern, Japanern und Chinesen und jetzt ganz plötzlich wieder angesagt bei Corona-gebeutelten Deutschen. Schließlich liegt Rüdesheim im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal - da muss man mal vorbeischauen.



Auch die Zugspitze ist wieder fest in deutscher Urlauberhand. Unser höchster Berg ist seit jeher eine faszinierende Szenerie: den "Overtourism" gab es dort schon, bevor er so hieß. Das gilt auch für Neuschwanstein – dem mystischen Felsenschloss des "Kini". Millionen Touristen haben diesen Ort seit 1886 schon heimgesucht. Und die Einheimischen verdienen prächtig an dem Massenauflauf.



Ob auf Deutschlands höchstem Gipfel oder an den Stränden des mondänen Sylt. Ob in Ludwigs Märchenschloss oder an den Ufern des Rheines - mehr als 50 Jahre Bilderschätze aus dem Archiv zeigen die Verwandlung deutscher Urlaubsparadiese.