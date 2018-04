Seine Gegner befürchten das Ende der Demokratie und den Beginn einer autokratischen Alleinherrschaft mit unabsehbaren Folgen.



Schon seit dem 27. März sind die rund 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Auch unter ihnen gibt es glühende Anhänger und erbitterte Gegner von Erdogan. Der Riss, der durch die türkische Gemeinde in Deutschland geht, ist tief. Das Klima ist aufgeheizt, manchmal feindselig. Viele haben aber auch einfach Angst.



Die "ZDF.reportage" hat Türken in Deutschland in den beiden Wochen vor dem Referendum begleitet. Mehrere Reportage-Teams sind im ganzen Land unterwegs gewesen. In Berlin, Köln, Duisburg, Stuttgart, Nürnberg und Krefeld haben wir Eindrücke vom Alltag der Deutschtürken gesammelt und hautnah erfahren, wie ihre Stimmung in diesen konfliktgeladenen und schicksalhaften Tagen ist. Wir haben mit Befürwortern und Gegnern der Verfassungsänderung gesprochen.



Viele weitere Fragen drängen sich auf: Was bedeutet der politische Streit zwischen Ankara und Berlin für das Zusammenleben von Deutschen und Türken? Sind am Ende sogar die Ergebnisse jahrzehntelanger Integrationsarbeit in Gefahr?