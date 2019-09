Füttern verboten!

"Big 5" - so nennt Wildtier-Experte Derk Ehlert die vierbeinigen Zuwanderer: Längst sind Wildschwein, Fuchs, Waschbär, Marder und Kaninchen in der Hauptstadt heimisch. Ehlert ist ein Streiter für das friedliche Zusammenleben, hat fast täglich mit empörten oder verängstigten Bürgern zu tun. Er berät Anwohner und bemüht sich, ihnen Ängste zu nehmen, aber auch Tierfreunde vom Füttern abzuhalten.



Futter ist ein Hauptgrund für die Zuwanderung: Monokulturen und Pestizide schränken das Nahrungsangebot auf dem Land enorm ein - die Nahrungsquellen in der Stadt sind dagegen schier unendlich, die vollen Mülltonnen am Straßenrand die reinsten Supermärkte für Tiere. Zudem herrscht in Berlin Jagdverbot - nur in Ausnahmefällen dürfen Wildtiere in der Hauptstadt geschossen werden.



Berlin ist ein Zoo ohne Zaun, und eins ist klar: Vertreiben lassen sich die wilden Tiere nicht - die Hauptstädter müssen wohl oder übel lernen, mit ihnen zu leben.