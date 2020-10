Kaffee, Kippe, Kult

Viele Arbeitsstätten blieben geschlossen. Die Menschen verschanzten sich zu Hause. Der Treffpunkt Kiosk war plötzlich auf Eis gelegt. Die Kunden durften zwar noch einkaufen, aber Verweilen war verboten. Besonders für die Stammgäste war das ein großer Einschnitt. Für viele von ihnen bedeutete der Lockdown vor allem Einsamkeit, denn für sie ist der Kiosk der einzige Ort, wo ihr soziales Leben stattfindet.



Stellvertretend für über 20 000 Kioske in ganz Deutschland besucht die Reportage zwei von ihnen und lässt erzählen, wie es den Menschen in den vergangenen Monaten in Zeiten von Corona ergangen ist.



Im Kiosk "Ballerbude" in Oer-Erkenschwick kehrt wieder Normalität ein - so empfinden es die Stammgäste jedenfalls. Denn sie können endlich wieder zusammen draußen sitzen. Selbst der Stammtisch am Freitagabend findet wieder statt. Kioskbetreiberin Naciye Aydemir ist erleichtert, denn sie saß wochenlang allein im Kiosk. Nicht nur die Umsatzeinbußen haben ihr in dieser Zeit zu schaffen gemacht, auch die Einsamkeit war kaum zu ertragen. Genauso erging es vielen ihrer Stammgäste.



Inzwischen nehmen sie aber kaum noch Rücksicht auf Corona. Fast jeder hier ist Risikopatient. Allein zu Hause sitzen ist für die meisten aber noch schlimmer als die Angst vor COVID-19. Uwe weiß, dass er daheim noch mehr trinkt. Und Karin hat monatelang ihre Enkel nicht gesehen. So hat jeder gute Gründe, warum es im Kiosk immer noch besser ist als allein zu Hause.



In Kaiserlautern hat "Karl der Große", wie seine Stammkunden ihn nennen, ebenfalls eine harte Zeit hinter sich. Sein Kiosk "Lucky 27" ist eine Institution im Brennpunkt Kalkofen in Kaiserslautern. Nach wochenlanger Schließung dürfen die Gäste zwar wieder in den Innenbereich an den Stammtisch. Aber seit die Infektionszahlen wieder hochgehen, schwebt ein zweiter Lockdown wie ein Damoklesschwert über ihnen.



Außer dem Kiosk haben viele Kunden nichts und niemanden, wo sie hinkönnen. Die Corona-Krise ist gerade für die Armen und Alleinstehenden schwer auszuhalten. Deswegen haben sie sich trotzdem getroffen - anstatt im Kiosk tranken sie ihr Bier eben vor dem Kiosk. Doch das Ordnungsamt verhängte empfindliche Strafen. Nur eine Sache, die die Kioskbesucher im "Lucky 27" in der Corona-Zeit nicht mehr nachvollziehen können.



Die "ZDF.reportage" berichtet, was Menschen in diesen Zeiten bewegt: über die Sorgen und Nöte, die sie haben, aber auch über die kleinen Freuden, die sie mit ihren Freunden beim "Kioskplausch" teilen.