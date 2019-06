Ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland geht auf den Spargel- und Obstfeldern in Deutschland nichts. Henning Hoffheinz betreibt mit seiner Frau seit vier Jahren den 100 Hektar großen Spargelbetrieb in Genthin. Die jungen Landwirte achten darauf, dass sich ihre Arbeitskräfte wohlfühlen, die Zimmer sind frisch gestrichen und meist nur mit zwei Personen belegt. Sogar eine rumänische Köchin gibt es: Maria sorgt mit großen Portionen für das leibliche Wohl.



Auch Landwirt Jörg Umberg in Bottrop muss um Arbeitskräfte buhlen. Früher kamen die meisten Arbeitskräfte zur Erdbeerernte aus Polen, doch seitdem die Wirtschaft dort läuft, sind es immer weniger geworden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich in Rumänien ab. Umberg wirbt daher auch in der Ukraine und sogar Saisonkräfte aus Kirgisien an.



Die Beete im Folientunnel sind hochgestellt, damit die Arbeitskräfte leichter ernten können. Das macht das Arbeiten angenehmer, und darauf kommt es immer mehr an. Mit dem Lohn kann nämlich kaum noch gelockt werden. Alle verdienen Mindestlohn beziehungsweise erhalten Akkordzuschläge. Es kommt auf die weichen Faktoren an. So hat Jörg Umberg neue Container aufstellen lassen. Jedes kleine Appartement hat eine Küchenzeile, Dusche und WC und ist für fünf Personen gedacht.



Die Landwirte müssen inzwischen viel aufbieten, damit Saisonarbeiter wiederkommen. Gleichzeitig haben sich die Lohnkosten, durch den verpflichtenden Mindestlohn, in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt, aber die Erzeugerpreise sind mehr oder weniger gleich geblieben.



Spargelbauer Hoffheinz in Genthin sieht nur noch die Möglichkeit, durch Automation die Kosten in den Griff zu kriegen. Auf seinen Feldern sticht Seite an Seite mit den rumänischen Arbeitern ein großer Ernteroboter aus Holland den Spargel. Noch läuft die Maschine nicht ganz rund, sie ist in der Erprobung, aber in naher Zukunft kann sie vielleicht 20 Arbeiter ersetzen. Die rumänischen Arbeiter nehmen die maschinelle Konkurrenz gelassen hin: "Wenn wir hier keine Arbeit mehr bekommen, gibt es Arbeit anderswo."



Die Reportage begibt sich auf die Erdbeer- und Spargelfelder, zeigt die Lebenssituation der Saisonarbeiter und die Anstrengungen der Betriebe, neue Technologien in der Ernte einzuführen.