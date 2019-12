Kreuzfahrt in die Karibik

Familie Hechel hat sich entschieden, ihren Weihnachtsurlaub weit weg vom kalten Winter und vom alljährlichen Weihnachtstrubel in der Karibik zu verbringen. Mit dem Kreuzfahrtschiff geht es 14 Tage in die östliche Karibik, zu Traumzielen wie St. Lucia, Domenica und Guadeloupe. Sonnenbrille und Shorts sind angesagt, statt dickem Mantel und Pudelmütze. Auf Weihnachten und Geschenke müssen die beiden Kinder aber nicht verzichten, denn an Bord des Ozeanriesen ist für Weihnachtsstimmung gesorgt. "So haben wir das Beste von beidem", sagt Nicole Hechel,"Sonne und Weihnachten".



Auch für die Crew ist die Weihnachtsreise etwas Besonderes. Für Bordfriseurin Nadine Leis gibt es bei über 3000 Passagieren viel zu tun, denn an den Festtagen wollen alle besonders gut aussehen. Nadine hofft, dass das Heimweh nicht zu stark wird. Es ist das erste Mal, dass sie Weihnachten nicht zuhause feiert. Chefkoch Sebastian Heinze dagegen fährt seit 16 Jahren zur See. Für ihn hat die Weihnachtsplanung vor Monaten begonnen - mit den ersten Bestellungen. Zu seiner Küchencrew gehören 105 Köche, 12 Bäcker und 104 Küchenhelfer. Sie müssen über die Feiertage mehr als 4000 Menschen versorgen. Und das 24 Stunden am Tag. Pausen gibt es während der 14-Tage-Tour kaum. An Heiligabend möchte Heinze für seine Schiffsgäste auch in der Karibik etwas ganz Traditionelles bieten: Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl.



Hans-Dieter Tenhaef und seine Lebensgefährtin Doris Terlau möchten auch dem Weihnachtstrubel entfliehen. Beide sind erfahrene Kreuzfahrer. In der Karibik suchen sie bei den Ausflügen sportliche Abenteuer. Mit den Fischen tauchen und Jetski fahren, für Dieter ein Traum. So vergisst man schnell, dass es eigentlich Weihnachtszeit ist.



Die "ZDF.reportage" blickt hinter die Kulissen einer Weihnachtskreuzfahrt in die Karibik.