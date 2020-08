Küchenkontrolle!

Die gelernte Konditormeisterin checkt regelmäßig, was über die Ladentheke geht oder aus der Restaurantküche kommt. Wie werden die Lebensmittel in der Küche verarbeitet und gelagert? Wo werden die Hände gewaschen, das Gemüse geschnitten, das Essen gebraten? Die Verbraucher erfahren von den teils skandalösen Zuständen in Betrieben nur im Einzelfall, wenn zum Beispiel Keime zu ernsthaften Erkrankungen und sogar Todesfällen führen.



Solche Fälle versuchen Dr. Philipp Benz und seine Kollegen zu verhindern. "Für echte Lebensmittelsicherheit brauchen wir Kontrolle vom Stall bis auf den Tisch", fordert Benz, der als stellvertretender Amtsleiter für Tiermedizin und Lebensmittelüberwachung im gesamten Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart unterwegs ist. Veterinärmediziner Benz besucht regelmäßig Mastbetriebe, um die artgerechte Haltung der Tiere zu begutachten.



Die Fachleute aus dem Rems-Murr-Kreis sind sich einig, dass es insgesamt zu wenig Kontrollen gibt. Zwar suche man Risikobetriebe, wo Fleisch, Eier oder Frischmilch verarbeitet werden, deutlich häufiger auf als andere. Doch fehle es an Personal für eine engmaschige Überprüfung. Der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure fordert seit Jahren eine nahezu Verdoppelung der Personalstärke in den Ämtern. Doch angesichts der klammen Kassen in den Kommunen bleibt diese Forderung unerfüllt. Lebensmittelskandale wie zum Beispiel den Fall Wilke, wo Vorschriften und Grundregeln der Hygiene augenscheinlich systematisch umgangen wurden, wird man mit gelegentlichen Stichprobenprüfungen auch in Zukunft nicht verhindern.



Die "ZDF.reportage" begleitet die Lebensmittelkontrolleure bei ihrer Arbeit.