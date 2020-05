Letzte Rettung Pfandleihhaus

Dringend anstehende Reparaturen, offene Rechnungen - es gibt viele Gründe, ins Leihhaus zu gehen. Hier gibt es Bares ohne SCHUFA-Anfrage. Pfand und ein gültiger Ausweis genügen. Was nicht wieder ausgelöst werden kann, wird versteigert. Für den Pfandleiher ist die Geldnot fremder Menschen ein sicheres Geschäft: Die Nöte des einen sichern das Auskommen des anderen.



In Recklinghausen beim Pfandleihhaus Schumachers merken sie einen deutlichen Zuwachs an Kunden. Um die Regeln bei Sicherheitsabstand und Hygiene einzuhalten, dürfen Kunden nur einzeln den Laden betreten. Dazu wurde an der Eingangstür sogar eine Ampel angebracht.



Auch die "Goldjungs" in Schleswig-Holstein können sich nicht über zu wenig Kundschaft beklagen. Zu Beginn der Krise war es allerdings noch untersagt, Edelmetalle zu handeln. Seit Mitte April 2020 können Kunden nun wieder kurzfristig ihren Schmuck beleihen.



Bis zu vier Monate haben die Kundinnen und Kunden des Leihhauses Zeit, um das Pfand wieder auszulösen. Was nicht wieder abgeholt wird, wird versteigert.



Die "ZDF.reportage" schaut auf das Geschäft der Pfandleihhäuser vor und während der Corona-Krise.