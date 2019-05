Letzter Ausweg Pfandleihhaus

Das Leihhaus Werdier ist wohl das älteste und einflussreichste im deutschen Pfandleihgeschäft. Seit 1918 gibt es hier Darlehen beziehungsweise Kredit gegen Pfand. Mit einer jährlichen Kreditgewährung von rund 30 Millionen Euro zählen sie zu den größten und leistungsstärksten der über 100 Pfandkreditbetriebe in Deutschland. Tobias Struck und sein Bruder Florian sind die neueste Generation der Pfandleiher im Hause Werdier. Sie sind überall im Einsatz. Helfen auch in den mittlerweile fünf anderen Filialen aus, wenn Not am Mann ist. Fachwissen und eine gute Menschenkenntnis sind für ihren Beruf eine absolute Voraussetzung.



Doch wie funktioniert das Geschäftsmodell eigentlich? Und warum kommen immer mehr Menschen ins Leihhaus und versetzen dort zum Teil wertvolle Erbstücke? Und nicht nur Schmuck, der Laptop oder die Playstation der Kinder werden beliehen, auch das eigene Auto wird kurzzeitig weggegeben, wenn ein finanzieller Engpass droht.



"Die Goldjungs" in Schleswig-Holstein haben sich, neben Edelmetall, auf die Beleihung von Fahrzeugen spezialisiert. Bei ihnen steht auch schon mal ein Landwirt in der Tür, der seinen Traktor beleihen möchte, oder der Unternehmer, der kurzfristig den Firmenwagen eintauschen will.



Bis zu vier Monate haben die Kundinnen und Kunden im Leihhaus Zeit, um das Pfand wieder auszulösen. Was nicht wieder abgeholt wird, wird versteigert. Mehrmals im Jahr finden große öffentliche Auktionen statt. Ein fester Termin im Kalender vieler Händler und Schnäppchenjäger. Hier zeigt sich dann, ob die Pfandleiher die Wertgegenstände richtig taxiert haben. Ist das nicht der Fall, zahlt der Pfandleiher drauf. Lag er richtig, kann er die Kasse ausgleichen.



Die "ZDF.reportage" schaut hinter die Kulissen des Pfandleihhausgeschäfts. Warum es sich für wen lohnt.