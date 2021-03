Lockern oder Lockdown - Kippt die Stimmung?

Gleichzeitig haben immer weniger Bürger Verständnis für immer neue Corona-Regeln, die unsinnig erscheinen oder aus "Absurdistan" kommen könnten. In Hamburg machte eine Polizeistreife regelrecht Jagd auf Menschen, die im Park ohne Mund-Nasen-Schutz in den weitläufigen Anlagen spazieren gingen. Sogar ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um zu kontrollieren, dass Spaziergänger und Jogger in der Innenstadt und in Parks Masken trugen.



In Düsseldorf herrscht an der Rheinpromenade ein Verweilverbot. Wer sich zwei Minuten auf eine der Parkbänke setzt oder stehen bleibt, um die Aussicht zu genießen, dem droht ein Bußgeld. Hinzu kommt, dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln macht. Während in der Hansestadt Baumärkte und Gartencenter geschlossen bleiben, dürfen ein paar Kilometer südlich – in Niedersachsen – Heimwerker und Gartenfreunde shoppen gehen. Wochenmarkt-Beschickern ist es verboten, hinter ihrem Stand Kaffee zu trinken oder ins Brötchen zu beißen. Wer sich ein Eis kauft, muss bisweilen 50 Meter die Eisdiele hinter sich lassen und darf erst dort in die Waffel beißen, um nicht eine Verwarnung zu kassieren.