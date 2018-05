Ehemalige Astronauten und Experten aus verschiedenen Ländern kümmern sich darum, dass die zukünftige ISS-Besatzung optimal vorbereitet ist. Chris Capelle zum Beispiel ist zuständig für die Tagesplanung von Gerst. Der Belgier organisiert dessen Arbeitsalltag minutiös. Nur so lassen sich die weltweit stattfindenden praktischen und theoretischen Trainingsmodule koordinieren. Zum Beispiel der Auffrischungskurs fürs ISS-Modul, den Gerst bei Trainerin Serena Bertone absolviert.



Neuestes Mitglied im Kreis der ESA-Astronauten ist ein weiterer Deutscher: Matthias Maurer. Der 48-Jährige durchlief 2009 das gleiche Auswahlverfahren wie Alexander Gerst. Doch erst 2017 erfolgte seine Berufung zum Astronauten. Maurer spricht von einem wahr gewordenen "Erwachsenentraum".



Auch hinter Maurer steht ein ganzes Team an Trainern und Ausbildern. In Köln treibt ihn Personalcoach Nora Petersen täglich mehrere Stunden lang zur körperlichen Fitness. Unterwasser-Trainer Hervé Stevenin bereitet Maurer im Übungsbecken auf seine wichtigste Prüfung vor. Die findet im Johnson Space Center der NASA in Houston statt. Hier muss der 48-Jährige reale Notfallszenarien lösen – im Raumanzug und unter Wasser.



Die "ZDF.reportage" begleitet die Stationen dieser einzigartigen Ausbildung und trifft die Ausbilder und die Astronauten jenseits des Blitzlichtgewitters um anstehende Raketenstarts. Der Film begleitet Alexander Gerst bei den Vorbereitungen für seinen historischen Einsatz im All und ist dabei, wenn Matthias Maurer in seine letzte und wichtigste Prüfung geht.