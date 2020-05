Mit Herz und Verstand

Die "ZDF.reportage" begleitet Reservisten der Bundeswehr, die in Koblenz ein Krankenhaus für die Unterbringung von Infizierten vorbereiten. In Dresden werden Medizinstudenten im Umgang mit Beatmungsgeräten geschult. Sie haben sich freiwillig für den Dienst am Städtischen Klinikum gemeldet und sollen im Ernstfall mithelfen.