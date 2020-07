Mit Maske nach Mallorca

Noch haben auch nur wenige Hotels geöffnet. Die Hotelbesitzer haben sich zwar auf Sommerurlauber vorbereitet, müssen sich aber an strenge Regeln halten. Die Gäste müssen digital einchecken, auf den Zimmern liegen Hygiene-Sets mit Masken und Hydrogel bereit. Handtücher und Fernbedienung sind eingeschweißt. Im Speisesaal sind Trennwände aufgebaut oder die Tische auseinandergeschoben, und Essen gibt es à la carte statt am Büfett. Der Mindestabstand zwischen den Liegen am Pool beträgt zwei Meter. Trotz aller Einschränkungen, die Hoteliers hoffen nach der "Wiedereröffnung" der Insel auf viele Urlaubsgäste. Denn wenn die ausbleiben, stehen viele vor der Pleite.



Auch Schlagerstar und Unternehmer Peter Wackel freut sich, dass die Saison doch noch starten kann. Wohl kaum jemand kennt die Gegend um die sogenannte Schinkenstraße so gut, wie er. Seit über 20 Jahren ist Wackel eine feste Größe im Partygeschäft. Alles war vorbereitet – die große Saisoneröffnung im legendären "Bierkönig". Doch dann kam das Coronavirus. Wie es jetzt, mit den vielen neuen Regelungen, in der Party-Branche auf Mallorca weitergeht, kann keiner absehen.



Für andere war die Ruhe während des Corona-Lockdowns ein kleiner Segen. Sandy und ihre Kollegen vom Naturschutzverein "Amics de la Terra Mallorca" kämpfen seit Jahren gegen den Massentourismus auf der Insel. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind die Strände jetzt nicht überfüllt und die Straßen der Hauptstadt Palma fast leer. "Kein Müll, keine leeren Glasflaschen, keine Scherben. So sollte es eigentlich immer aussehen hier", sagt Sandy. Ähnlich wie auch in Venedig oder anderen Touristen-Hotspots bemerken Umweltschützer, wie mit den ausbleibenden Touristen die Natur sich Teile der Insel zurückholt. Doch auch sie wissen, Mallorca lebt vom Tourismus. Und der soll jetzt langsam wieder losgehen.



