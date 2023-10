Müll an jeder Ecke

Godsway Kofi ist oft fassungslos: Eigentlich sind ausreichend Mülleimer aufgestellt. Doch viele werfen ihre Abfälle einfach auf die Straße oder in Grünanlagen. Häufig finden die Mitarbeiter der Stadtreinigung den Müll auch direkt neben den Mülleimern – unfassbar für den 41-Jährigen, der mittlerweile seit zwei Jahren in Bochum als Straßenfeger arbeitet.



Ein Ärgernis, das auch Straßenkehrer Serkan (36) sehr gut kennt. Er ist auf Kölns Straßen unterwegs und kennt die Gefahren des so genannten "Litterings": Wo eine Menge Müll liegt, gesellt sich sofort weiterer Abfall hinzu. Daher sind die Stadtreinigungen immer schnell hinterher, diese "Müllberge" zu beseitigen. Eine zusätzliche Arbeit, die geleistet werden muss. Das geht dann weit über die eigentliche Reinigung hinaus, ist zeitaufwendig und bindet Personal, das eh schon rar ist.



Das Gleiche gilt für "Zu verschenken"-Hinweise. "Da wird dann häufig das ganze Zeug auf die Straße zum Verschenken gestellt", beobachtet der Markus (47), der mit seinen Kollegen im Stadtbezirk Köln-Kalk für Ordnung sorgt. Vielfach ist es aber einfach nur Müll. Sie sind dazu angehalten, diese Sachen zu entfernen, weil nichts auf der Straße stehen darf.



Bei Wind und Wetter sind die Teams der Stadtreinigung in den Straßen unterwegs und versuchen, für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Die "ZDF.reportage" begleitet Mitarbeiter der Stadtreinigungen in Köln und Bochum bei ihrer Arbeit und spricht mit Anwohnern und Passanten.