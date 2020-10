Notfall Krankenhaus

Oberarzt Jenö B. arbeitet als Kardiologe in Montabaur in Rheinland-Pfalz. Für den Rumänen war es nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. Die Sprache war schwierig, die Familie und die Freunde fehlten. Die Klinik ist froh, dass Jenö B. in Deutschland geblieben ist, denn "ohne die ausländischen Kollegen würde hier gar nichts funktionieren", sagt Tom Neumann, Sprecher des Krankenhauses Montabaur. Besonders Kliniken im ländlichen Bereich suchen ständig medizinisches Fachpersonal.



Wolfgang Schober hilft mit, diesen Bedarf zu decken. Seine Vermittlungsagentur schult die Interessenten, damit sie Sprachprüfungen bestehen und unterstützt beim bürokratischen Hürdenlauf für die Zulassung. Nach Deutschland kamen letztes Jahr etwa 3800 Ärztinnen und Ärzte. Sie helfen hier den Mangel auszugleichen, fehlen aber in den Krankenhäusern ihrer Herkunftsländer.



Auf der anderen Seite zieht es deutsche Mediziner nach ihrer Ausbildung ins Ausland. Ein wichtiger Grund: bessere Bezahlung und mehr Freizeit.



Deutsche Ärzte arbeiten gerne in der Schweiz und den USA: 2019 waren es knapp 1 100, die einen Job im Ausland annahmen. Für den Anästhesisten Dr. Manuel B., der in der Schweiz arbeitet, waren vor allem die Arbeitsbedingungen entscheidend, Deutschland zu verlassen. "Bereitschaftsdienste von 24 Stunden, gibt es dort nicht", sagt er, "auch die Überstunden sind gedeckelt".



Und der Patient in Deutschland? Er und seine Angehörigen müssen sich immer öfter mit Ärzten besprechen, die nicht wirklich gut Deutsch können – dabei sollen doch gerade Ärzte ein offenes Ohr für Patienten haben, vor allem bei heiklen Themen. Verständigungsprobleme und Missverständnisse bleiben da nicht aus. Die "ZDF.reportage" auf deutschen Krankenhausfluren - bei Ärzten und Patienten.