Party-Sommer in der Stadt

In München trifft man sich zum Chillen auf den Kiesbänken der Isar, am Flaucher. Die weitläufigen Ufer sind der In-Treffpunkt in der bayerischen Hauptstadt. Von hier ist es nicht weit in die Innenstadt, zu einem der angesagten Partyplätze. Vor allem das Glockenbachviertel ist beliebt. Hier wird die Nacht mit vielen Gleichgesinnten durchgefeiert. Leidtragende der Partys sind die Anwohner: Lärm und Trubel in der Nacht, Müll und Scherben am nächsten Morgen.



Alle Städte stehen dieses Jahr vor besonderen Herausforderungen, nicht nur weil die Ordnungsdienste vermehrt Streife laufen müssen: Abstände kontrollieren, Masken anmahnen. Viele geplante Veranstaltungen sind aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Um trotzdem zusammenzukommen, treffen sich die Menschen in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Nicht jeder nimmt dabei Rücksicht, Pizzakartons fliegen in die Grünanlagen, und mangels Toiletten wird der Park zum Klo.