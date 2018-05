München: Im Sommer spielt sich das Nachtleben in der bayerischen Landeshauptstadt auch unter freiem Himmel ab. Der Hotspot für Feierwütige ist der Gärtnerplatz mit seiner großen Insel inmitten des Kreisverkehrs. Bei schönem Wetter treffen sich hier Hunderte, trinken, machen Musik und zelebrieren das urbane Leben. Die genervten Anwohner wälzen sich derweil schlaflos im Bett. Besonders die mitgebrachten Musikanlagen, Verstärker und Musikinstrumente sind ihnen ein Dorn im Auge und produzieren Dezibel-Werte, die schwer zu tolerieren sind.



Die Stadt versucht, dem Problem der nächtlichen Ruhestörung mit einer neuen Eingreiftruppe beizukommen: Das "Allparteiliche Konfliktmanagement in München" des Sozialreferats (AKIM) soll helfen. Am Wochenende drehen die Teams mit ihren roten Westen bis 4:00 Uhr ihre Runden über den Gärtnerplatz und durch das benachbarte Glockenbachviertel. Denn auch dort ist der Feierlärm ein Riesenproblem für alle, die nach Mitternacht ihre Ruhe wollen.



Auch im beschaulichen Ahlen, im westfälischen Münsterland, streiten sich Anwohner und Feiernde wegen zu viel Lärm. Mitten in der Stadt sorgt seit Jahren eine kleine Diskothek für großen Ärger. Die Nachbarn klagen über wummernde Bässe bis tief in die Nacht, lautstarke Prügeleien und sturzbetrunkene Wildpinkler. In den 90er Jahren, als das heutige Wohngebiet so noch nicht existierte, hatte die Stadt die Genehmigung zum Betrieb einer Diskothek erteilt. Deshalb genießt die Ahlener Innenstadtdisko quasi Bestandsschutz – sehr zum Ärger der Anlieger.



In der 100 000-Einwohner-Stadt Cottbus in Brandenburg greifen Polizei und Ordnungsamt inzwischen zu drastischen Maßnahmen, um Lärm und Krawall auf den öffentlichen Plätzen der Stadt in den Griff zu bekommen. Es gilt ein Alkoholverbot, dessen Einhaltung streng kontrolliert wird. Die Stadt hatte 2017 die Notbremse gezogen, weil Gruppen aus dem Trinker- und Drogenmilieu, Rechtsextreme und Flüchtlinge vor der Stadthalle und im nahe gelegenen Puschkinpark wiederholt aneinandergeraten waren und es zu Schlägereien gekommen war. Die Stadt glaubt, mit dem Verbot das Problem in den Griff zu bekommen. Aber halten sich alle daran, oder verlagert sich das Geschehen in andere Zonen der Stadt?



Eine "ZDF.reportage" über den Konflikt zwischen urbanem Partyleben und Anwohnern, die unter Lärmbelästigung und Schlafstörungen leiden.