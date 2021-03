Piste ohne Party

Das Wort "Après Ski" nimmt in den Skiorten längst keiner mehr in den Mund. Am Stubaier Gletscher kontrolliert die Gendarmerie die Einhaltung der Hygiene-Regeln. Die Botschaft ist klar: "Sicheres Skifahren ist möglich!" Ein zweites Ischgl, wo sich im Winter 2020 viele Urlauber mit dem Virus ansteckten, soll unbedingt vermieden werden. Denn für viele Regionen ist der Skitourismus ein lebenswichtiger Wirtschaftsfaktor.



Doch Skifahren ist mehr als das. Frische Spuren in den Pulverschnee zu ziehen, ist ein Lebensgefühl. Im Oktober 2020 sind auch viele Deutsche in Österreich zum Skifahren unterwegs. Auf eigenes Risiko. Bei Rückkehr droht ihnen in der Heimat die Quarantäne.



Im November steigen die Infektionszahlen in Österreich wieder, Lifte und Hotels müssen schließen. Österreich will durch strenge Maßnahmen im November die Skisaison ab Dezember ermöglichen. Der Tiroler Hotelier Thomas Fresser ist damals noch voller Hoffnung: "Wenn wir uns jetzt an alle Regeln halten, können wir in ein paar Wochen wieder aufsperren – dann ist die Skisaison gerettet."