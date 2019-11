Die Freundschaft von Silke und Heike beginnt mit einem Preisausschreiben, das Silkes Familie gewinnt: Ihre Adresse steht in einer West-Illustrierten. Eine Ausgabe findet den Weg an den Arbeitsplatz von Heikes Mutter. Die wiederum ermuntert ihre Tochter, den unbekannten "Wessis" zu schreiben. Zwischen Silke und Heike entsteht eine Brieffreundschaft: "Es war eine völlig fremde Welt. Ich glaube, mit zehn kann man das nicht verstehen, was bedeutet das überhaupt? Die Grenze? Die Mauer?", erinnert sich Silke heute. Die beiden Frauen leben immer noch in den Orten, in denen sie aufgewachsen sind, sind immer noch eng befreundet: Arbeitslosigkeit, Familientragödien - bei vielen Widrigkeiten des Lebens haben sie sich gegenseitig gestützt - über 340 Kilometer hinweg.



Auch die Freundschaft von Erika und Reinhard beruht auf einem Zufall. Kurz nach dem Mauerbau wirft die Achtjährige eine Flaschenpost mit ihrer Adresse in die thüringische Werra. Schon zwei Wochen später bekommt sie eine Antwort, abgeschickt im Westen vom 14-jährigen Reinhard. "Mit 18 offenbart er seinen Eltern, er fährt jetzt dahin, wo die Briefe herkommen", erinnert sich Erika. Reinhard kann viele Geschichten von seinen Besuchen im Osten erzählen - immer verknüpft mit großem Misstrauen durch die DDR-Behörden.



Im Zug von Prag nach Dresden begegnen sich Katrin aus Ostberlin und Henson aus Westberlin. Sie schreiben sich regelmäßig, treffen sich im Osten, beginnen eine Liebesbeziehung. Im Sommer 1989 flieht Katrin über Ungarn, lebt heute im Westen, doch der Kontakt zwischen den beiden bricht ab.



Die Reportage reist mit den Protagonisten an die Orte, die für ihre Geschichte wichtig sind. Alle drei Freundschaften haben ihren Ursprung in einer Zeit, als Deutschland geteilt war. Wie sieht ihre Lebenswirklichkeit heute aus? Wie gehen sie mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen um? Wie blicken sie zurück? Was erwarten sie von der Gegenwart? Und wie haben sie es geschafft, ihre Freundschaft, die nun schon Jahrzehnte währt, zu erhalten?