Prunk, Protz und Preußen

Der riesige Palast ist nur nach außen ein Schloss - hinter der Fassade verbirgt sich ein modernes Kulturzentrum: das Humboldt Forum. Die Besucher können ethnologische Sammlungen bestaunen. Objekte der Kulturen der Welt, darunter hoch umstrittene Exponate aus der Zeit des Kolonialismus. Auch das Land Berlin plant eine Ausstellung zur Geschichte der Stadt, und die Humboldt-Universität richtet einen "Ort des Wissens und der Wissenschaften" ein.



Der Umzug der einzigartigen Kulturschätze aus dem Ethnologischen Museum in das Schloss war ein Kraftakt. Riesige Objekte, wie die einzigartigen Südseeboote, wurden vorab in den Schlossbau gebracht. Dutzende Sattelschlepper und Tieflader transportierten Kisten bis zu 17 Metern Länge quer durch die Stadt. Kräne hievten sie durch eigens aufgelassene Öffnungen in den Bau, sie hätten nicht durch die Türen gepasst. Es war wohl der größte Umzug eines Museums, den es in Deutschland je gegeben hat.



Mehrfach wurde die Eröffnung verschoben, jetzt ist es so weit, zumindest teilweise. Das Berliner Stadtschloss ist so groß wie ein Stadtteil mit 4000 Haushalten. Es steht mit Kuppel samt umstrittenem Kreuz nun wieder so da, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts Berlins Stadtbild prägte. Die Adresse: ein Ort mit wechselvoller Geschichte. Nach der Sprengung des Schlosses errichtete die DDR-Führung den Palast der Republik am Spreeufer auf der Museumsinsel. Das ehemalige Haus des Volkes ist Geschichte - das Schloss soll nun zu einer neuen Begegnungsstätte werden.



Die "ZDF.reportage" blickt hinter die Kulissen des Mega-Bauprojekts und zeigt Ecken, die der Besucher nie zu sehen bekommt: Hinter der Schloss-Fassade verbirgt sich ein funktionaler Neubau mit modernster Technik. Die Reportage trifft Menschen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben, und zeigt die ersten Besucher bei der Eröffnung.