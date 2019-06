Rennstrecke Autobahn

Tatsache ist, dass die Geschwindigkeit beim Aufprall die Schwere eines Unfalls stark beeinflusst. Lucia Lüchow und ihre Tochter Sophia könnten noch leben, wenn der Fahrer, der Lüchows Kleinwagen mit 190 km/h touchierte, nur die empfohlene Richtgeschwindigkeit von 130 gefahren wäre. Doch auf der A20 bei Rostock herrschte damals noch kein Tempolimit.



Alex Gruhler aus Köln ist der Meinung, dass ein generelles Tempolimit auf Autobahnen tragische Unfälle wie den von Sophia und Lucia Lüchow auch nicht verhindern würde. Er fährt am liebsten schnell und glaubt, die Autobahnen würden durch Tempo 130 nicht sicherer. Bereits 2007 hat der Selbstständige deshalb die Initiative "Stoppt Tempo 130" gegründet. Über 65 000 Unterstützer hat er bisher gesammelt. "In unserer überreglementierten Welt ist das freie Fahren eines der letzten Stücke Freiheit, die man als Deutscher noch hat", sagt Gruhler.



Siegfried Brockmann ist der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Er und viele weitere Experten bemängeln seit Jahren die fehlende wissenschaftliche Diskussionsgrundlage beim Thema Tempolimit. Der öffentliche Diskurs sei emotional sehr aufgeladen, aber viele Argumente lassen sich nicht belegen, weil wissenschaftliche Datenerhebungen fehlen.



Die "ZDF.reportage" geht der Frage nach, warum die Debatte um die richtige Geschwindigkeit die deutschen Gemüter so sehr erhitzt.