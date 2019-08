Bei Badewetter strömen in Köln die Menschen zu Tausenden an die Baggerseen rund um die Stadt. Einer der beliebtesten ist der Otto-Maigler-See mit seinem Strandbad. Besonders am Wochenende ist hier die Hölle los. Kilometerlange Autokarawanen schieben sich aus der Innenstadt zum kleinen See. Ewig lange Schlangen am Einlass lassen die Hitzegeplagten über sich ergehen, um am Ende ein paar Quadratzentimeter für ihr Handtuch zu ergattern. Alles ist dicht gedrängt und überlaufen. Trotzdem ist jeder glücklich, dass er es hierher geschafft hat und in den kühlen See springen kann. Seit Jahrzehnten ist der Otto-Maigler-See für viele Kölner der schönste Platz im Sommer.



Die ZDF-reportage begleitet den Arbeitsalltag von Bademeister und anderen Strandbad-Mitarbeitern, wie Imbissbetreiber oder badinterner Sicherheitsdienst. Sie geben Einblick in ihre Arbeit inmitten der Badegäste, die hier ihre Freizeit genießen, während sie selbst in der Hitze arbeiten müssen.



In München treibt es die Menschen im Sommer in die unzähligen Biergärten der Stadt. In der bayerischen Landeshauptstadt zeigt der Film die ganz besondere Biergartenkultur und die Menschen, die sie leben und hier arbeiten. Während die Gäste auf den Bierbänken den Sommer genießen, ist beim Personal Akkordarbeit angesagt. Wie am Fließband gehen hier Bier und Brathändel über den Tisch. Gemütlichkeit und Stress liegen hier nah beieinander.



Ein ganz anderes Sommer-Erlebnis bietet der Leipziger Zoo: Zu Ferienbeginn ist hier Hochsaison. Der Zoo gilt nicht von ungefähr als einer der schönsten in ganz Europa. Gerade für viele einheimische Familien, die nicht in die Ferien fahren, ist der Zoo eine besonders beliebte Alternative zu den Baggerseen vor der Stadt.



Die "ZDF.reportage: Schwitzen, schwimmen, feiern - Sommer in der Stadt" zeigt Menschen, die den Sommer genießen, auch wenn sie nicht in die Ferne reisen können.