Skizirkus Tirol (1)

Campingplatzwart Mike hat jetzt besonders viel zu tun. Vor sechs Jahren hat es ihn von Deutschland dauerhaft in die Berge Österreichs gezogen. Er hilft beim Auf- und Abbau der Zelte, beim Rangieren der Wohnwagen oder wenn die Gasheizung schlappmacht. Hin und wieder muss er sogar mit dem Radlader anrücken und das eine oder andere Gefährt aus den Schneebergen ziehen.



Deutlich gediegener geht es im einzigen Fünfsternehotel der Region zu. Für gut betuchte Gäste gibt es Zimmer mit Kamin und Alpenblick - wer es exklusiv mag, muss allerdings auch tiefer in die Tasche greifen. In der Küche arbeitet Sebastian aus Deutschland. So wie andere Saisonkräfte, wohnt er in einem extra errichteten Nebengebäude des Hotels - eigene Sauna inklusive.



Stressige Jobs zwischen Berg und Tal: Die "ZDF.reportage" blickt hinter die Kulissen der alpinen Ferienwelt.