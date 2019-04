Skizirkus Tirol (1)

Hochsaison im Skigebiet: Hunderttausende Urlauber strömen in die Wintersportgebiete. Zu den beliebtesten Regionen in den Alpen zählt Tirol in Österreich. In Ischgl, Mayrhofen und Sölden läuft die Urlaubsmaschinerie auf Hochtouren. Skischulen, Liftbetreiber, Bars und Hotels haben zusätzliches Personal im Einsatz. Viele Mitarbeiter kommen auch aus Deutschland.