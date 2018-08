Am Bremer Hauptbahnhof ist besonders an langen "Diskowochenenden" ein heißes Pflaster. Es gibt keinen Ort in der Hansestadt, an dem Polizeiarbeit so intensiv ist und so gefährlich wie für die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Bremen Hauptbahnhof. So klein der Bahnhof, so groß der Deliktbereich: Diebstähle, Raub, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gewaltdelikte, hilflose Personen, betrunkene Partymenschen, randalierende Fußballfans. Für die Polizeibeamten viel Arbeit und wenig Dank.