Unser Bürgermeister kriegt Hartz IV

Die Gefangenen verzichten in ihrer Haftanstalt auf Arbeit und damit auch auf Lohn, fahren stattdessen in die Schule, um dort von ihrem Leben zu erzählen. Im Gegenzug besuchen die Jugendlichen die Haftanstalt und erleben oft zum ersten Mal, was es bedeutet, eingesperrt zu sein. In wenigen Stunden entsteht zwischen den Häftlingen und den Jugendlichen etwas ganz Besonderes, und für einige ist es wirklich eine Wende in ihrem Leben.