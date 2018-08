Urlauber auf Kreuzfahrt

Schon der Start ist spannend: Wer morgens in Passau als erster ablegt, kommt am schnellsten durch die Schleuse. Doch das gelingt nur, wenn alle pünktlich an Bord sind, sonst drohen lange Wartezeiten. Für Kreuzfahrtleiter Mirko Scheffe ist das Einchecken der Gäste die erste große Herausforderung einer siebentägigen Reise über die Donau. Erst wenn er sein OK gibt, kann Kapitän Hans Waba die Motoren starten.



Auf den erfahrenen Mann am Steuerrad warten anspruchsvolle Manöver. Direkt hinter der deutschen Grenze, an der Schlögener Schlinge, muss er mit dem 135 Meter langen Schiff durch zwei dicht aufeinanderfolgende Haarnadelkurven. Während auf der Brücke höchste Konzentration gefragt ist, können die Passagiere die atemberaubende Landschaft genießen.



Während bis zu 214 Passagiere an Bord entspannen, hat Kreuzfahrtleiter Mirko Scheffe viel zu tun. Er muss jeden Landgang organisieren und achtet penibel auf die Einhaltung des knappen Zeitplans.