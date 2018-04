Volksmusik 3.0

Erst vor vier Jahren fanden sich die Jungs. Seitdem krempeln sie die deutsche Volksmusik um: weg vom eingestaubten Dauerschunkeln, hin zu topmoderner Performance-Kunst. Egal, ob im Festzelt, in der Konzerthalle oder im "ZDF-Fernsehgarten": Mit flotten Choreografien, eingängigen Beats und jeder Menge Sex-Appeal begeistern sie vor allem weibliche Fans im Alter von sieben bis 77 Jahren.



Hinter dem Erfolg steht Manager Martin Simma – kein Unbekannter hinter den Kulissen der deutschsprachigen Volksmusik. Und das nächste Projekt ist schon in Arbeit: Seine Girlband La Goassn soll das weibliche Pendant zu voXXclub werden. Dabei stehen die drei jungen Frauen noch ganz am Anfang. In ausgiebigen Tanz- und Medien-Trainings werden sie erst noch zu Stars gemacht.



La Goassn und voXXclub – wovon die einen noch träumen, ist für die anderen seit Jahren harte Realität: Hinter der bunten Kulisse der Volksmusik-Welt zeigt die Branche auch ein anderes Gesicht: Ein Auftritt jagt den nächsten, das Zuhause, den Tourbus, teilen sich bis zu 13 Personen gleichzeitig. Krank sein? Geht nicht! Vater werden? Am besten zwischen zwei Auftritten! Doch sobald die Scheinwerfer angehen, heißt es: lachen, fröhlich sein und abliefern.