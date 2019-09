Wahnsinn oder Wellness?

Lange vor den Terroranschlägen in Urlaubsregionen im fernen Ausland ahnte der weitsichtige Geschäftsmann, dass sich die Haushaltskassen oder die Lust der Deutschen auf Fernreisen eines Tages erschöpfen könnten. Knapp zwei Millionen Gäste kommen pro Jahr, manche gleich für mehrere Tage. Die Logistik ist daher aufwendig und komplex: 30 Wasserbecken, 34 Saunen und Dampfbäder, 27 Rutschen, dazu jede Menge Gastronomie, Animation, Partys und Erlebniswelten.



Wie funktioniert diese bombastische Badelandschaft, die seit 20 Jahren niemals stillsteht? Wie überleben rund 400 Palmen aus Asien und Südamerika im oberbayerischen Erding? Wie halten die Mitarbeiter das Wasser sauber? Warum stehen die Gäste Schlange für dröhnende Saunaaufgüsse zu Heavy-Metal-Klängen?



Die Reportage blickt vor und hinter die Kulissen des Wellnesstempels, der längst zu einem wahnwitzigen Resort mutiert ist. Der Film taucht ein in Action, Adrenalin und "Luxuschillen" der bis zu 11 000 Besucher täglich. Er begleitet Techniker in die Katakomben der riesigen Wasserreinigungsanlagen; er folgt den erhitzten Animateuren in die Saunawelt; er trifft nachts auf Putzkolonnen und durch Rutschen krabbelnde Prüfer, die bis zur Öffnung um 9.00 Uhr alles gereinigt und gewartet haben müssen. Eine eigene Welt. Immer höher, immer schneller, immer weiter.



Doch Santiago, der leidenschaftliche Saunameister, beispielsweise liebt seinen Job hier. "Ich bin den Citrus- und Rosenaufgüssen regelrecht verfallen." Jürgen Büttner, der Palmenflüsterer der Therme, wiederum kämpft täglich um das Wohlergehen der tropischen Pflanzen. "Das hier ist eben Erding und nicht die Südsee."



Der Film taucht ein in Trubel und Turbulenzen dieser künstlichen Welt unter Glas, in der die Besucher ein Problem niemals haben: schlechtes Wetter.