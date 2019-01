Winter extrem

Der Winter zeigt Zähne. Die Alpen, der Bayrische Wald und teilweise auch das Erzgebirge versinken im Weiß. Was macht die Naturgewalt mit den Menschen? Die "ZDF.reportage" ist unterwegs zu Betroffenen. Touristen kommen vielerorts nicht mehr weg, sitzen in Hotels und Pensionen fest. Oft sind Zufahrtsstraßen gesperrt oder die Wege nur mit spezieller Ausrüstung passierbar. Schneeketten galten vielen Autofahrern längst als exotisches Accessoire, diese Saison sind sie vielerorts lebenswichtig.



Für Wintercamper ist die Situation oft zusätzlich belastend. Mit dem großformatigen Wohnmobil oder dem schwankenden Wohnwagen sind schlecht geräumte Höhenstraßen ein Nervenkitzel der unangenehmen Art. Am Campingplatz ist man den Härten der Natur stärker ausgeliefert, und für Beschäftigung ist gesorgt: Schnee vom Dach schippen, Gasnachschub besorgen, vereiste Leitungen und Lüftungsschlitze frei halten. Doch Camper sind hart im Nehmen.



Für die Profis in den Bergen mag der Winter vordergründig normaler sein, doch auch sie haben derzeit Stress. Lawinen sind eine echte Bedrohung. Für die Verantwortlichen heißt das oft: Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Denn bei starkem Schneefall in der Nacht muss morgens so früh wie möglich reagiert werden. Sprengungen sind notwendig, um kleinere Lawinen geplant und kontrolliert auszulösen.



Doch nicht nur in den Alpen, auch in den Mittelgebirgen kommt der Winter um die Ecke. Im Erzgebirge sind die Räumdienste in ständiger Bereitschaft. Stellenweise sind hohe Windgeschwindigkeiten angekündigt, Schneeverwehungen drohen.



Die "ZDF.reportage" unterwegs in einen Winter, der ein echter Winter sein will.