Wir bauen selbst

Für viele Menschen in Deutschland ist genau das der Weg: In jeder freien Minute rackern sie sich auf ihrer Baustelle ab. Dafür verzichten sie auf Freizeit und Erholung, sie gehen kräftemäßig oft ans Limit.



Janin und Falko aus Huy in Sachsen-Anhalt träumten von einem alten Fachwerkhaus mit viel Geschichte. In einer Internetauktion bekamen sie tatsächlich den Zuschlag für ihr Traumhaus. 60 000 Euro – ein echtes Schnäppchen für 350 Quadratmeter und 20 Zimmer. Allerdings nur auf den ersten Blick: Um hier wirklich wohnen zu können, muss komplett saniert werden. Der Polizist und die Einkäuferin kämpfen seither mit den Bausünden der vergangenen Jahrzehnte. Zentimeterdick wurden hier Tapeten, Plastikstuck und Spanplatten verbaut. Von der ursprünglichen Schönheit des Gutshofes von 1840 ist wenig geblieben. 100 000 Euro haben die beiden für die Sanierung des Fachwerkhauses eingeplant. Janin und Falko wollen eine neue Heizung einbauen, die Böden schleifen, marode Balken austauschen und alles streichen. Ob sie das mit dem eingeplanten Budget alles hinkriegen, ist ungewiss. Ebenso der Zeitplan: In zehn Monaten sollte eigentlich alles fertig sein. Doch der liebenswerte Altbau hält ein paar Überraschungen bereit.



Dimitrij und Helene dagegen haben sich für eine ganz andere Variante entschieden: Nicht sanieren, sondern selbst bauen ist ihr Plan. Mit einem "Bausatz-Haus" hoffen sie, viel Geld zu sparen. Sie mauern tatsächlich selbst. Stein für Stein. Und das, obwohl weder Dimitrij noch seine Frau irgendwelche Erfahrungen im Hausbau haben. Er ist Chemikant, sie Hausfrau. Aber das Wagnis dürfte fast 100 000 Euro an Baukosten einsparen. Wenn alles gut läuft. Dann zahlen sie "nur" 315 000 Euro für ihr Haus. Mehr können sie sich auch nicht leisten. Mit viel Optimismus und Wagemut gehen die Bauherren ihr Projekt an. Wie anstrengend der Traum vom Haus sein kann, erlebt die junge Familie allerdings schon bald.



Die "ZDF.reportage" zeigt Menschen, die für den Wunsch nach einem günstigen Eigenheim viel riskieren.