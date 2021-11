Wir bauen selbst

Dimitrij und Helene haben Druck. Sieben Menschen wollen so bald wie möglich einziehen. Die vier Kinder haben sich schon überlegt, welches Zimmer sie möchten, und auch die Oma, die die Einliegerwohnung bekommen soll, freut sich. An Weihnachten soll das "Bausatz-Haus" fertig sein. Doch der Zeitplan gerät immer wieder unter Druck. Da sind die kleinen Fehler bei den Maurerarbeiten - nichts Schlimmes, aber Zeitfresser. Dann drohen gesundheitliche Probleme - nicht jeder Rücken ist für schwere, körperliche Arbeit gemacht. Und immer wieder: neu lernen und neu entscheiden. Was passt wo? Welche Fliesen, welche Armaturen? Wie baut man eigentlich Fenster richtig ein? 315 000 Euro ist die Zielmarke, die sie nur durch Eigenarbeit und eiserne Sparsamkeit erreichen können.



Janin und Falko haben sich in ein altes Fachwerkhaus im ländlichen Sachsen-Anhalt verliebt. Für nur 60 000 Euro. Aber viele Probleme waren vorab kaum realistisch zu überschauen. Das Haus ist über Jahrzehnte unsachgemäß "verschlimmbessert" worden. Plastikstuck, Spanplatten, PVC-Böden und sehr viel Tapete. Alte Farben und Lacke - oft in mehreren Schichten übereinander. Hinzu kommt, dass die beiden einen besonderen Ehrgeiz haben: Sie wollen den ursprünglichen Zustand nicht nur oberflächlich herstellen. Das heißt, die beiden arbeiten in traditioneller Lehmbauweise statt mit der "schnellen Kelle". Umso ärgerlicher, wenn sich plötzlich zeigt, dass das Fachwerk modert. Hier können nur Profis helfen, und die sind teuer.





Die beiden Paare machen es wie viele "Häuslebauer" in Deutschland: In jeder freien Minute rackern sie sich auf ihrer eigenen Baustelle ab. Dafür verzichten sie auf Freizeit und Erholung, sie gehen kräftemäßig oft ans Limit.