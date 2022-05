Wir bauen selbst - Eigenheim zum Schnäppchenpreis (3/3)

Dimitrij und Helene wagten sich an ein sogenanntes Bausatz-Haus, damit sie mit ihren vier Kindern nicht länger in einer engen Dreizimmerwohnung leben müssen. Ohne Kenntnisse im Bauen, aber mit viel Zuversicht, haben sie den Rohbau Stein für Stein selbst hochgezogen. Allein für die Maurerarbeiten konnten sie so schon 80.000 Euro sparen. Nur so war es möglich, allen ihren Kindern ein eigenes Zimmer zu bieten.



Doch die Anstrengungen haben sie total unterschätzt: "Am Anfang ging es noch, da hatte man noch Energie gehabt, aber jetzt, am Ende ...", seufzt Dimitrij in einer Arbeitspause. Er arbeitet im Schichtsystem Vollzeit in einer Chemiefabrik. Nach oder vor der Arbeit kämpft er sich inzwischen seit Monaten von einer Herausforderung zur nächsten: Maurerarbeiten, Elektrik und Sanitäranlagen – fast alles macht er selbst und zum allerersten Mal. Neben fehlender Fachkenntnis hat die junge Familie auch noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen: Viele Baumaterialien sind knapp und werden viel zu spät geliefert. Durch die Kontaktbeschränkungen fielen zudem Helfer aus dem Freundeskreis lange aus. Den Einzug ins Haus mussten sie schon um vier Monate verschieben. Doch dann endlich zeigt sich Licht am Ende des Tunnels.