Wir machen weiter – trotz Corona!

Eine Tradition steht still: Normalerweise laufen innerhalb Deutschlands Karnevalsgesellschaften jetzt die Vorbereitungen für die anstehenden "tollen Tage". Doch nun müssen Karnevalisten auf ihre geliebte fünfte Jahreszeit verzichten. Zu Pandemie-Zeiten sind gemeinsames Schunkeln bei närrischen Sitzungen und ein "Dicht-an-Dicht" bei Karnevalsumzügen unmöglich. Trotzdem wollen die "Fidelen Zunftbrüder" aus Köln nicht ganz auf gute Laune und fröhliche Gemeinsamkeit verzichten. Präsident Theo Schäfges hat einen Plan: Mithilfe von hilfsbereiten Jecken will er altgedienten Mitgliedern und lieben Freunden einen karnevalistischen Gruß zukommen lassen. Dieser "Gruß" wird persönlich in Form eines "Gute-Laune-Päckchens" bis vor die Haustür geliefert. Wird es den Jecken so gelingen, die Karnevalsstimmung zu retten?



Beim Amateursport steht man vor ähnlichen Herausforderungen. Ob Fußball, Hockey oder Handball – Kontaktsportarten sind momentan tabu. Christoph Schacht ist Jugendkoordinator des Saarbrücker Handballvereins Altenkessel. Er möchte mit kreativen Sportideen Jung bis Alt motivieren, am Ball zu bleiben. Anstelle normaler Trainings- und Spielabläufe stehen deshalb aktuell Online-Sporteinheiten oder Laufwettbewerbe an der frischen Luft auf dem Plan. Dabei können entweder Einzelne oder Gruppen Punkte sammeln und am Ende jeder Woche einen kleinen Preis gewinnen. Christoph Schacht hofft, dass durch Sport, Spiel und Motivation jedem Mitglied geholfen ist, körperlich und geistig fit zu bleiben, und das Gemeinschaftsgefühl in schweren Zeiten gestärkt wird.



Für Pfarrer Christoph Rollbühler aus Köln bringen Krisen auch neue Möglichkeiten mit sich. An Online-Gottesdienste für Senioren oder virtuelle Märchen- und Bastelstunden für Kinder war vor dem ersten Lockdown im März 2020 nicht zu denken. Mittlerweile gehören sie für den evangelischen Pfarrer zum Alltag und werden gern angenommen. Eine weitere, sehr erfreuliche Entwicklung, die die Krise mit sich bringt, ist die ungebrochene Hilfsbereitschaft unter den Kölner Gemeindemitgliedern. Pfarrer Rollbühler freut sich über das Engagement. Gleichzeitig fragt er sich, ob die Menschen auch nach der überstandenen Krise hilfsbereit bleiben und den Kontakt zur Kirche suchen werden.



Die "ZDF.reportage" besucht Menschen, die der Krise trotzen, und zeigt Geschichten aus einem ungewöhnlichen Jahr, das vielen Menschen große berufliche und private Veränderungen beschert hat.