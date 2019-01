Zu kalt gibt's nicht

Besonders für Familien ist Wintercamping in den Bergen attraktiv. "Wenn wir mit vier Kindern in den Skiurlaub fahren wollen, bleibt uns nichts anderes übrig. Die Skipässe sind teuer, Hotelzimmer in dieser Größenordnung unerschwinglich", sagt Familienvater Hendrik Bachler aus Bielefeld. "Und außerdem wird es bei sechs Leuten im Wohnwagen erst so richtig gemütlich!" Bachlers sind seit Jahren leidenschaftliche Wintercamper – und 2018 konnten sie auch ihre besten Freunde - Familie Ewes - überzeugen.



Mit zwei Wohnwagen, vier Erwachsenen und sieben Kindern geht es Richtung Zugspitze nach Ehrwald in Tirol. Für Vater Dirk eine Premiere: "Keine Ahnung, wie so ein Wohnwagen einigermaßen warm und trocken bleiben soll – nach einer Woche kann ich sagen, ob Wintercamping was für uns ist."



Für die Dritten im Bunde scheidet Wintercamping von vornherein aus: "Wir Türken brauchen's wärmer" – mit nach Ehrwald kommen die Güls trotzdem. Mutter, Vater und zwei Kinder freuen sich auf ihren ersten Skikurs – wohnen aber lieber im Hotel.



Während an der Zugspitze der Skizirkus tobt, punktet die Nordsee mit Ruhe und Beschaulichkeit. Nur wenige Campingplätze in Ostfriesland sind geöffnet, die im Sommer überlaufenen Strände sind leer und Wind umtost.



Ehepaar Herrmann aus Marl kommt schon seit 20 Jahren im Winter nach Neuharlingersiel. Immer auf denselben Campingplatz, immer auf denselben Stellplatz. "Wir haben Nummer 881. Da hat man seine Ruhe." Die beiden 79-Jährigen sind routiniert im Umgang mit matschigem Untergrund und drohenden Windböen. Welche Kapriolen das Wetter an der See in diesem Jahr schlägt, bleibt allerdings eine Überraschung.



Egal, ob an der See oder in den Bergen: Statt "Sommer, Sonne, draußen grillen", heißt es beim Wintercamping "Kälte, Matsch und drinnen kuscheln". Wintercamping ist ein Erlebnis, das es in sich hat.