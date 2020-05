Die sieben größten Irrtümer des Euro

So aber wurde der Euro für viele Menschen in Europas Süden zum Symbol der Gängelung und Unterdrückung. Imageprobleme hat die Gemeinschaftswährung aber nicht nur dort. In Deutschland haftet ihr bis heute der Ruf des "Teuro" an. Lange bevor der Euro 2002 eingeführt wurde, galt er bereits als Preistreiber. Dies entwickelte sich zur selbsterfüllenden Prophezeiung: Bis heute glauben viele Deutschen daran, dass mit dem Euro tatsächlich alles teurer geworden sei – auch wenn dies den wirtschaftlichen Fakten widerspricht. Denn die Inflation hat seit Einführung des Euro nicht zugenommen.