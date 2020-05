Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär

Demonstration von Orban-Anhängern gegen George Soros.

Quelle: imago

Medien der extremen Rechten schlagen in dieselbe Kerbe: Angeblich ist Soros dabei, wahlweise die USA, Ungarn oder die ganze Welt zu destabilisieren, mit Migranten zu überfluten und Trump zu beseitigen. Halten die Verschwörungstheorien einem Faktencheck stand?



Die rechtspopulistische Kritik an Soros' philanthropischem und politischem Engagement insbesondere in Osteuropa trägt deutliche antisemitische Züge. Aktivisten und normale US-Bürger werden mit Soros in Verbindung gebracht und mit Hetzkampagnen überzogen. Wer sind die Strippenzieher der Hetze gegen Soros, und wie sieht deren Gefolgschaft aus?