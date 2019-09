1989 – 30 Jahre zurück nach vorn

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der friedlichen Revolution in Deutschland laden das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden und ZDFinfo am Sonntag, den 22. September 2019, ab 11.00 Uhr zur Preview der Dokumentation "Deutschand '61 - Countdown zum Mauerfall" bei freiem Eintritt mit anschließender Podiumsdiskussion ein.



An der Diskussion werden Uwe Schabe (Bürgerrechtler), Ilko-Sascha Kowalczuk (Historiker) und Peggy Piesche (Literatur- und Kulturwissenschaftlerin) teilnehmen. Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Landesstudios Sachsen, moderiert die Veranstaltung.