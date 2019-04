30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit

Seine ungewöhnliche Reise führt Joachim Gauck auch an Orte seiner Kindheit und Jugend, die er heute noch wehmütig erinnert. So steht er auf einem Kirchturm seines Heimatortes Wustrow und erinnert sich daran, wie sein Vater dort einst von den Russen verschleppt wurde und er als Kind in dieser Kirche Trost suchte. Und Gauck sagt den schönen Satz: "Dass dieser kleine Junge mal Präsident des größten Landes von Europa sein würde, war außerhalb der Vorstellungswelt. Sehr eigentümlich. Und wunderbar." Joachim Gauck blickt offenkundig sehr gerne auf seine Zeit als Präsident zurück.



Die Begegnungen von Joachim Gauck sind das Herzstück des Films. Jedoch werden die Zuschauer mit umfangreichem Archivmaterial in eine aufregende Zeit zurückversetzt. Damals hat sich täglich so viel verändert wie in vielen Jahren davor und danach nicht. Und die jüngeren Zuschauer kennen diese Wendezeit ja nicht aus eigenem Erleben. Aber im Film geht es auch um wichtige Phasen der Zeit seitdem. Bis hin zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen und dem Aufkommen von Pegida in Sachsen.