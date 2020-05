50 Stunden Angst - Das Geiseldrama von Aachen

Das Geldinstitut befindet sich genau gegenüber des Aachener Hauptbahnhofes, und nur wenige Hundert Meter weiter vergnügen sich Tausende auf dem Weihnachtsmarkt. Zu frisch sind die Erinnerungen an das Gladbecker Geiseldrama, als 1988 zwei Schwerverbrecher bei ihrer Flucht zwei Menschen erschossen. Der Einsatzleiter der Polizei, damals selbst in Gladbeck in verantwortlicher Position, entscheidet mit seinen Kollegen: Eine Flucht des Geiselnehmers wird mit allen Mitteln verhindert. Notfalls mit Gewalt. Doch zunächst versuchen sie, ihn mit Verhandlungen mürbe zu machen.



Der Verbrecher bleibt hartnäckig, lässt sich von den Verhandlungsexperten nicht zur Aufgabe überreden, schießt sogar auf eine Geisel und verletzt sie schwer. Ein 50-stündiger Nervenkrieg beginnt. Es ist bis heute eine der längsten stationären Geiselnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik.