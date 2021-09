9/11 – Verschwörung in Hamburg

Auf der Suche nach Spuren: Am 13.09.2001 wird in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg (3.v.r) die Wohnung eines der Attentäter von New York durchsucht.

Quelle: dpa /Carsten Rehder

In Hamburg radikalisieren sich Ende der 1990er-Jahre junge muslimische Männer - unter den Augen diverser Dienste. Es gelingt den künftigen Terroristen trotzdem, ungehindert einen der größten Anschläge der Geschichte zu planen und auszuführen.



Die Dokumentation analysiert Stück für Stück, wie sich die Terrorzelle in Hamburg ab Ende der 1990er-Jahre bilden kann, wie der lange Arm der Terrororganisation Al-Kaida bis in die Technische Universität nach Hamburg-Harburg hineinreicht und wie sich gut situierte arabische Studenten zu tödlichen Terrorwerkzeugen entwickeln.



Dabei stehen in der Hansestadt vor allem radikal-islamistische Rekrutierer von Al-Kaida bereits seit 1997 im Fokus gleich mehrerer Geheimdienste. Fast jedes Mitglied der Hamburger Terrorzelle ist den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden bereits vor dem 11. September 2001 bekannt. Eine undurchsichtige Rolle spielen dabei Verbindungen des mutmaßlichen syrischen Geheimdienstes, der in einer Tarnfirma nahe Hamburg residieren soll, zu mindestens sechs Mitgliedern beziehungsweise Unterstützern der Terrorzelle.